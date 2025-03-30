«Это все от бедности»: Стас Садальский похвастался антиквариатом и двухуровневой квартирой в центре Москвы

Актер Станислав Садальский оказался владельцем двухуровневой квартиры в центре Москвы, обставленной антикварными предметами интерьера. При этом он сам объяснил роскошную обстановку бедностью в прошлом.

«Это все от бедности. Я когда учился, был бедным, мечтал, что, когда вырасту, буду себя хорошими вещами окружать», - разоткровенничался Садальский в программе «Однажды» на НТВ.

Актер также похвастался старинной иконой, которую ему якобы подарили после того, как он однажды «по-пьянке» задержал преступника. Он признался, что это одна из самых ценных для него вещей.

Кроме того, Садальский назвал себя зажиточным и подчеркнул, что далеко не все актеры богато живут.

«Существует версия, что артисты богатые, но это не правда. Я, может, в полпроцента вхожу, я не бедный. Но артисты в принципе живут ужасно, в нищете», - заверил он.

Ранее Станислав Садальский высмеял награду экс-солистки «Блестящих» Анны Семенович «за труды в культуре и искусстве». Он отметил, что не знает про деятельность исполнительницы, но «медаль повесить есть куда».