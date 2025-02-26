«Раньше говорил про пистолет»: отец Жанны Фриске ответил на обвинение в нападении с ножом на Шепелева

Отец певицы Жанны Фриске ознакомился с первым большим интервью телеведущего Дмитрия Шепелева после смерти экс-солистки «Блестящих» в 2015 году. Владимир Борисович заявил, что все обвинения являются ложью. В том числе то, что он нападал с ножом на несостоявшегося зятя.

По словам Шепелева, когда он увозил сына после кончины Жанны, на него набросился отец артистки. Телеведущий утверждал – мужчина напал с ножом и был готов похитить Платона. Однако, по версии Владимира Борисовича, все было далеко не так. Он отметил, что Дмитрий уже путается в показаниях.

«Раньше Шепелев говорил про пистолет», - подчеркнул отец Фриске в беседе со StarHit.

Владимир Борисович рассказал, что в тот день привез Платону подарки. Шепелев сообщил, что их нет дома, поэтому дедушка решил подождать.

«Когда они вернулись, я стоял у подъезда: Шепелев увидел меня, схватил ребенка и побежал. Я за ним. У лифта попытался их остановить, и тут охранник Шепелева начинает махать кулаками. Я оттолкнул его, так как защищался. После написал заявление в полицию, и сотрудник органов мне сказал: „На вашем месте я бы поступил так же“», - поделился мужчина.

Папа Жанны также опроверг, что они с женой хотели показывать телевизионщикам маленького Платона. Владимир Борисович признал — Шепелев действительно стоял перед ним на коленях, но не потому что умолял отказать журналистам, а так как хотел отправить Фриске в хоспис.

«Мы с ним ругались, Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали», - заявил отец певицы.

Ранее Дмитрий Шепелев сообщил, что женится на Екатерине Тулуповой.