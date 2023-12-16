«Раньше давал кайф, а потом стал в тягость»: Владимир Пресняков рассказал, от чего отказался ради похудения

Певец Владимир Пресняков нацелен на достижение идеальной фигуры. На данный момент артисту удалось сбросить 8 лишних килограммов. Решающую роль в том сыграли питание и занятия спортом, передает The Voice mag.

Преснякову удалось привести себя в форму за месяц до Нового года. Своими секретами стройности композитор поделился с журналистами. Так, по словам Владимира, пришлось исключить из своей жизни спиртные напитки и поменять рацион питания. Кроме того, важную роль в похудении сыграли занятия спортом.

«Срывов не бывает, я уже понял, как мне хорошо. Без алкоголя. Он раньше давал кайф, а потом стал в тягость. Сейчас я без него замечательно обхожусь, учу свою любимую жену этому. Что можно без шампусика прекрасно себя чувствовать», — рассказал Пресняков.

Свой обновленный рацион и вес певец раскрывать не стал. Также за фигурой следит и артистка Наталья Подольская, супруга Владимира. Она, как и супруг, питается правильно и тренируется в спортзале.

Ранее 42-летняя телеведущая Ксения Собчак вышла в свет перед процедурой похудения. Она заявила журналистам, что намерена заняться своей фигурой.