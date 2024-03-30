Раньше был «в розовых очках»: Антон Привольнов столкнулся с антисемитизмом после отъезда из России

43-летний Антон Привольнов столкнулся с критикой россиян после переезда в Израиль. Об этом телеведущий рассказал в своем микроблоге.

Шоумен признался, что столкнулся с хейтом со стороны подписчиков после своего отъезда из России. По словам Привольнова, он обычно не обращает внимания на критику, однако некоторые гневные комментарии пугают его.

«Недавно вышла статья, в которой был заголовок «Тьфу, и этот еврей...» Там около тысячи злобных сообщений. Я, живя в России, никогда не сталкивался с антисемитизмом. Я же в розовых очках, думал, что такой проблемы не существует», – поделился экс-ведущий передачи «Звезды сошлись».

Антон Привольнов отметил, что один из пользователей Сети даже пожелал ему смерти.

«И вот читаю эти сообщения, а там пишут: «Чтоб ты помер». И я думаю: «Интересно, это живые люди или нет?» Я не могу даже представить себе, как выглядит человек, который это пишет», – добавил он.

Однако, несмотря на критику соотечественников, шоумен подчеркнул, что людей, которые поддерживают его, все же намного больше.

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