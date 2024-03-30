«Хотела выглядеть не бледной поганкой»: проживающей в ОАЭ Анне Заворотнюк пришлось отказаться от загара

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк уделяет большое внимание здоровью. Проживающая в ОАЭ Анна рассказала, что носит капы для идеальной улыбки. Помимо этого, ей пришлось отказаться от загара, чтобы не навредить своему организму.

Капы дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» должна была снять в ближайшее время, но ее доктор из Москвы посоветовал Анне продлить их ношение на несколько месяцев.

Заворотнюк призналась, что теперь ее зубы идеально ровные: у нее поменялся прикус, расширилась передняя часть челюсти.

«У меня идеальная улыбка. Когда я снимаю капы, ощущение, что у меня виниры, поэтому поставить капы, наверное, было лучшим решением в моей жизни. Я когда их сниму, покажу, что было до и что стало после», — рассказала модель в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Верхний ряд зубов полностью устраивал дочь звезды, но нижний ряд нуждался в корректировке: зуб лез на другой зуб.

Анне также пришлось отказаться от загара, хоть и она живет в жарком Дубае. Блогер боится за свое здоровье и кожу.

«Я всегда знала, что загар опасен, но поддавалась своим желаниям, хотела выглядеть не бледной поганкой, а загорелой штучкой. Сейчас понимаю, что это всё вред», — заключила она.

Заворотнюк-младшая считает, что красивого загара можно добиться искусственным путем. Теперь Анна специально не подставляет кожу солнцу.

Ранее дочь актрисы почтила жертв теракта в «Крокус Сити Холле» и заявила, что возьмет паузу от социальных сетей.