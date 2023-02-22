«Рано или поздно всё бы закончилось»: Наташа Королева с радостью избавилась от нынешней пассии сына
Блогер Лена Миро предположила, почему сын Наташи Королевой не взял девушку в Японию.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Блогер Лена Миро высказалась об отъезде сына певицы Наташи Королевой Архипа в Японию, который не взял с собой девушку, бывшую стриптизершу Мелиссу Волынкину. Писательница пришла к выводу, что артистка «не расстроится», если он найдет невесту там.
Миро сравнила Наташу Королеву с мамой рэпера Тимати Симоной и отметила, что певица «подросла и помудрела».
Миро предположила, почему сын Королевой не взял в Японию девушку. «Потому что, считает Наташка, сын полетел не развлекаться, а обучаться», - написала она.
По мнению блогера, если между Архипом Глушко и Мелиссой Волынкиной есть любовь, то молодой человек будет с ней.
«А нет - так рано или поздно всё равно бы всё закончилось», - указала она. По информации Миро, Волынкина записала «трогательное» поздравление Архипу, но тот «то ли не получил, то ли получил, но не ответил».
«Думаю, Наташка и не расстроится, если сын найдёт японскую невесту», - заключила Миро и рекомендовала Волынкиной искать другого жениха, потому что сын Королевой, возможно, не для нее.
Ранее Наташа Королева рассказывала, что Архип отправился в Японию на три месяца. Он будет проходить стажировку.