Единственный сын Наташи Королевой уехал из России в Японию

20-летний сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко Архип уехал из России. Молодой человек отправился в Японию.

По словам Королевой, причина отъезда – стажировка. Она должна пройти в японском университете и продлится две недели.

При этом Архип мог поехать на три месяца, но семья опоздала с оформлением документов.

«Жалко, что так вышло, потому что дорога дальняя», - призналась Королева в разговоре с МК.

По словам певицы, поездка в Японию не первая в его жизни. Сын артистки ездил один в возрасте 14 лет.

«Я надеюсь, что в следующем году уломаю его поехать в Японию на три месяца», - сказала звезда.

Архип Глушко обучается на факультете востоковедения. С детства он изучает японский язык и знает его в совершенстве. В свободное время юноша подрабатывает репетитором.

Ранее депутат запретил Архипу Глушко уезжать из России.