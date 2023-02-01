Единственный сын Наташи Королевой уехал из России в Японию
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
20-летний сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко Архип уехал из России. Молодой человек отправился в Японию.
По словам Королевой, причина отъезда – стажировка. Она должна пройти в японском университете и продлится две недели.
При этом Архип мог поехать на три месяца, но семья опоздала с оформлением документов.
«Жалко, что так вышло, потому что дорога дальняя», - призналась Королева в разговоре с МК.
По словам певицы, поездка в Японию не первая в его жизни. Сын артистки ездил один в возрасте 14 лет.
«Я надеюсь, что в следующем году уломаю его поехать в Японию на три месяца», - сказала звезда.
Архип Глушко обучается на факультете востоковедения. С детства он изучает японский язык и знает его в совершенстве. В свободное время юноша подрабатывает репетитором.
Ранее депутат запретил Архипу Глушко уезжать из России.