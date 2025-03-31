«Понимаю, что он не глотает, не говорит, не дышит»: годовалый сын Лены Катиной едва не погиб во время ужина

Муж бывшей солистки «Тату» Лены Катиной Дмитрий признался, что спас от смерти из годовалого сына Демьяна. Мальчик подавился едой, но отец сумел вовремя среагировать.

В личном блоге супруг певицы опубликовал пост и поделился, что придал эту историю огласке не ради лайков, а чтобы люди знали, как поступать в подобной страшной ситуации. По его словам, сам он и не предполагал, что его ребенок окажется на грани жизни и смерти.

Все начиналось совсем безобидно. Малыш ел макароны с куриными сердечками, а его родители сидели рядом и разговаривали. Но в какой-то момент мальчик перестал жевать и начал синеть. Оказалось, что кусок еды застрял у него в горле. Ребенок стал задыхаться.

«В какой-то момент я понимаю, что он не глотает, не говорит, не дышит. Ни звука. Ни вдоха. Он смотрит на меня, а я уже внутри — на адреналине, потому что понимаю: ребенок начал задыхаться. Начали действовать. Перевернули. Постучали по спине. Ноль. Лицо синеет. У него паника. У нас паника», - поделился Дмитрий.

Мужчина рассказал, что смог спасти сына, когда засунул пальцы ему в горло и нащупал кусок сердечка. Вытащив его, он увидел, что ребенок вновь начал дышать. Дмитрий назвал эти 30-40 секунд самыми страшными в его жизни.

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