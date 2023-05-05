«Рано или поздно»: врач оценил состояние 77-летнего Петросяна после похода к стоматологу

Кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры фармакологии Андрей Кондрахин ответил на вопросы о здоровье сердца знаменитого 77-летнего юмориста Евгения Петросяна после похода к стоматологу. После посещения дантиста артисту стало плохо и ему пришлось лечь в больницу. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Поклонники сейчас встревожены и не понимают, как лечение зубов могло повлиять на работу сердечного аппарата. Кондрахин утверждает, что хронические зубные болезни действительно приводят к заболеваниям митрального клапана, который обслуживает левый отдел сердца.

«Вообще мы говорим, что гипертоническая болезнь — это ласковый убийца. Потому что гипертоническая болезнь, она ведет себя очень опасно», – говорит эксперт.

Он добавляет, что, если человек долго не обращается за медицинской помощью, у него высокие цифры артериального давления, происходит перегрузка сосудов сердца, головного мозга и почек.

«Рано или поздно, все это приводит к заболеванию, которое называется гипертоническая ангиопатия», — подчеркнул Кондрахин.

По словам врача, так как сосуды в организме человека есть везде, то этот недуг будет затрагивать все органы человека. Потом это может привести к печальному исходу – инсульту или инфаркту.

Кандидат медицинских наук предупредил, что повышение давления является опасным симптомом, который нельзя игнорировать.

«Любое воздействие на полость рта может давать побочные действия в виде повышения давления», — заключил врач.