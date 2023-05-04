«Чувствую себя отвратительно»: Татьяна Брухунова слегла следом за Евгением Петросяном

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила об отравлении. Еще день назад она радовалась одиночеству и обедала в ресторане.

О самочувствии Брухунова написала в соцсетях.

В публикации на ее странице говорится: «Чувствую себя отвратительно – отравилась. Лежу дома…».

Брухунова пожаловалась, что не сможет пойти с сыном в театр, а «настроение на нуле». Жена Петросяна решила отвлечься и вспомнить летнюю фотосъемку под Тулой. Тогда Брухунову запечатлели «у карстовой воронки в деревне Ливенское».

Еще недавно сообщалось о госпитализации ее супруга. 4 мая стало известно, что причиной попадания Петросяна в больницу стало неостанавливающееся кровотечение после установки зубного импланта.