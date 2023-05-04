НАШ ШОУБИЗ
22:30, 04 мая 2023
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«Чувствую себя отвратительно»: Татьяна Брухунова слегла следом за Евгением Петросяном

Пообедавшая в ресторане Татьяна Брухунова сообщила об отравлении и «отвратительном» состоянии.

«Чувствую себя отвратительно»: Татьяна Брухунова слегла следом за Евгением Петросяном

Фото: Freepik

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила об отравлении. Еще день назад она радовалась одиночеству и обедала в ресторане.

О самочувствии Брухунова написала в соцсетях.

В публикации на ее странице говорится: «Чувствую себя отвратительно – отравилась. Лежу дома…».

Брухунова пожаловалась, что не сможет пойти с сыном в театр, а «настроение на нуле». Жена Петросяна решила отвлечься и вспомнить летнюю фотосъемку под Тулой. Тогда Брухунову запечатлели «у карстовой воронки в деревне Ливенское».

Еще недавно сообщалось о госпитализации ее супруга. 4 мая стало известно, что причиной попадания Петросяна в больницу стало неостанавливающееся кровотечение после установки зубного импланта.

Источник фото:Freepik
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Татьяна Брухунова
Евгений Петросян
отравление
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