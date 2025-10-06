«Рано или поздно мы меняемся местами»: актриса Глафира Тарханова взяла на себя заботу о больном отце

Актриса Глафира Тарханова рассказала о том, что у нее болен отец и как она помогает родителю. В своем Telegram-канале артистка поделилась с подписчиками, что приняла осознанное решение взять на себя ответственность за близкого человека.

41-летняя актриса не стала раскрывать подробности недуга родственника. Она лишь отметила, что болеет он давно, и сейчас «пришло время его спасать». Чтобы перевести отца в более комфортные условия, Тарханова сделала ремонт в его квартире. Она призналась, что на заботу о родителе уходит много затрат «как финансовых, так и моральных».

«Рано или поздно мы с нашими родителями меняемся местами! Им нужна поддержка и опора. Очень хочу, чтобы все, мною задуманное, получилось. Предстоит путь реабилитации и восстановления. Иногда общение с родными дается тяжелее, чем с чужими. Но мы становимся по-настоящему взрослыми, когда берем ответственность за наших старших близких и родных», — написала знаменитость.

У актрисы пятеро детей, младшему из которых в июле исполнился год. Недавно в своей соцсети Глафира призналась, что после рождения дочери набрала 25 килограммов и еще не пришла в форму. Из-за этого она чувствует себя неуверенной женщиной.

Ранее мы писали, что актриса Глафира Тарханова решилась на пластику лица.