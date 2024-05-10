«Больше вы меня в реалити-шоу не увидите»: Стас Ярушин сделал громкое заявление после скандала на «Звездах в Африке»

После скандала на проекте «Звезды в Африке» актер Станислав Ярушин больше не хочет участвовать в реалити-шоу. Об этом звезда «Универ. Новая общага» рассказал в интервью изданию ОК!

43-летний актер признался, что «начудил» в проекте в хорошем смысле этого слова. Он ценит опыт, полученный в проекте, и сделал из него определенные выводы.

«Вообще все, что я делаю, я рассматриваю в качестве опыта. И я думаю, что больше вы меня в реалити-шоу не увидите», — высказался Ярушин.

По словам актера, у него нет друзей в шоу-бизнесе. В основном он поддерживает деловые отношения с коллегами. Ярушин не верит, что у человека может быть немного друзей — от одного до трех. Все остальное звезда ситкома относит к знакомству или приятельству.

Актер женат на Алене Ярушиной. У пары есть двое детей: 12-летняя дочь Стефания и девятилетний сын Ярослав.

Ранее актер Стас Ярушин, который покинул шоу «Маска», обрушился с критикой на судей шоу. Он заявил, что его выгнали без причин, ведь он делал все для дальнейшего участия в проекте. Однако его стратегия провалилась.