«Как это тяжело»: Сергей Лазарев расплакался в эфире шоу «Маска» из-за мамы

На экраны вышел последний в этом телесезоне выпуск шоу «Маска», посвященный творчеству артиста Сергея Лазарева. Под одним из костюмов скрывалась его мама: певец не смог сдержать слез, когда узнал родительницу.

42-летний экс-солист «Smash!!» был главным судьей спецвыпуска. Ему удалось раскрыть семерых артистов и свою маму.

Номер под песню Лазарева Lazerboy исполнила его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева. Сергею не удалось узнать телеведущую: певец подумал, что под маской скрывается Ани Лорак или Анита Цой.

Наиболее трогательным оказался номер Ангела под лиричную песню артиста «Шепотом». Костюм персонажа был настолько хорошо выполнен, что признали самым красивым в этом выпуске.

Оказалось, под ним скрывалась мама знаменитости Валентина. Лазарев сразу узнал родительницу.

«Ребята, это моя мама. Я не могу не узнать маму. Хочу, чтобы ты сняла маску. Я знаю, как это тяжело, у тебя болит спина, у тебя болят ноги», - посетовал исполнитель хита «В самое сердце».

Сергей - единственный сын Валентины. Старший брат певца Павел сидел в тюрьме за хранение наркотиков, а в 2015 году умер после автомобильной аварии. Старшая сестра звезды умерла при рождении. У артиста также есть брат по отцу Андрей.

Недавно Сергей Лазарев публично высмеял вокальные способности Алексея Чумакова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!».