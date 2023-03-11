«Ранила пятку»: Ирена Понарошку рассказала об ампутации ноги из-за педикюра

40-летняя телеведущая и блогер Ирена Понарошку объявила сбор средств для женщины из Севастополя, которой ампутировали ногу из-за педикюра. Средства будут направлены на приобретение для нее протеза.

Понарошку привела рассказ россиянки на своей странице в соцсетях.

Людмила Валовая поделилась подробностями случившегося: «Я ранила пятку во время педикюра. Всегда делала его сама, на салоны денег и времени не было».

Сначала ранка была небольшой, женщина пыталась ее лечить. В итоге она «разрасталась и гнила».

В больнице Севастополя ей собирались ампутировать ногу по бедро, пяточную кость отрезали сразу. Однако дочь Валовой забрала мать в другой госпиталь. «В итоге начался сепсис и все равно пришлось ампутировать до икры», - поделилась Валовая.

Спустя 2 года после всех операций женщина передвигается на инвалидной коляске, из-за малоподвижного образа жизни начались проблемы с легкими.

Врачи советуют Валовой встать на протез – в таком случае есть шанс вернуться к привычному ритму жизни. Но у женщины нет денег на покупку протеза.

До ампутации у нее было свое кафе, но бизнес пришлось закрыть. Даже будучи в коляске, она готовит дома на заказ салаты и полуфабрикаты.

Ранее сообщалось, что фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать левую руку.