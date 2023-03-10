Пятый канал: 46-летнему Роману Костомарову могут ампутировать левую руку

Уже два месяца Роман Костомаров отчаянно борется за свою жизнь. По информации СМИ, за время, проведенное в больнице, фигурист пережил сепсис, гангрену и инсульт. При этом недуг не планирует отступать, и жизнь Олимпийского чемпиона по-прежнему находится в опасности. Об этом сообщил инсайдер в беседе с Пятым каналом.

По информации источника, состояние Романа остается тяжелым, и особую тревогу у врачей вызывает его левая рука. Все дело в том, что у Костомарова подтвердилось развитие сепсиса на конечности.

«Фигуристу могут ампутировать руку. Ситуация может измениться в течение суток. Очевидно, что Роману снова будут делать чистку тканей, но насколько — еще не ясно», — сообщают журналисты Пятого канала.

Ранее Telegram-канал «112» подтвердил новость о том, что медицинские сотрудники не могут остановить развитие сепсиса и некроза тканей у 46-летнего Олимпийского чемпиона. Кроме того, доктора по-прежнему опасаются отключать мужчину от аппарата искусственной вентиляции легких. Подробности читайте в этой статье.

Также на связь с сотрудниками прессы вышел Александр Жулин и оставил трогательное послание для Романа. Высказывание тренера по фигурному катанию смотрите здесь.