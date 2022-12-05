Рамзан Кадыров посвятил стихотворение «последнему алкоголику» Владимиру Зеленскому

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал пост в непривычном для себя стиле, опубликовав стихотворение. В нем руководитель российского региона обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В стихотворении Кадыров сравнивает украинского лидера с «последним алкоголиком», который «бредит часто сгоряча», и называет «клоуном», перепутавшим роли.

«Он, как гений лицедейства,/ Не подумал про конфуз…/ Перепутал место действий,/ Где «шестерка» и где «Туз», - говорится в стихе.

Кадыров отмечает, что «режиссеры» в Белом доме «подло сунули подвох», а Зеленский – «не в курсе» и «просто ЛОХ» (написание сохранено – прим.).

Чеченский лидер указал, что Зеленскому «плевать на Украину и до лампочки народ». В заключение Кадыров предрек: «Вижу, сгинешь ты в неволе,/ Жизнь позорную влача…/ Перепутал клоун роли, /Над собою хохоча…».

Ранее сообщалось, что Зеленский поменял аватарки во всех социальных сетях. Если раньше он был на фото в деловых костюмах, то сейчас выглядит на снимках совсем неадекватным.