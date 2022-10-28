Владимир Зеленский на новых аватарках в соцсетях стал выглядеть совсем неадекватно

Президент Украины Владимир Зеленский сменил аватарку у всех аккаунтов в социальных сетях. Если раньше, как и полагается главе государства, он был на фото в деловом костюме, то сейчас стал выглядеть совсем неадекватно.

На снимке Зеленский одет в футболку в стиле милитари. Как полагает политолог Антон Бредихин, украинский президент тем самым решил сменить имидж на более простой.

Он допустил, что лидер Незалежной видит себя дальше «как военно-полевого командира где-то в лесах», а будущее для него, как политика, закрылось.

«Зеленский показывает, что готов уйти в леса, в подполье», - сказал эксперт.

Ранее Зеленский в нарушение протокола встретил президента Франции Эммануэля Макрона в футболке и кроссовках. Глава Пятой республики при этом был в деловом костюме.

ФОТО: GINTS IVUSKANS/AFP/East News