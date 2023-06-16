«Рак вернулся»: певица Лайма Вайкуле с «перекошенным лицом» напугала своим внешним видом

Год назад Лайма Вайкуле оборвала связи с нашей страной. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в РФ, и причиной подобного стали ее провокационные высказывания. Однако на этот раз певица привлекла к себе внимание по другому поводу. Ни для кого не секрет, что Вайкуле отчаянно борется с онкологией. Сама артистка уверяет, что находится в ремиссии. Но после публикации нового снимка россияне заподозрили у Лаймы обострение недуга.

В личном блоге знаменитость поделилась фотографией, на которой она запечатлена с президентом Латвии. Подписчики обратили внимание на истощенный и уставший вид артистки. Заметила публика и то, что певица косит глазами. Все это вызвало беспокойство у пользователей Сети.

«Лицо будто перекошено. Тощая. Мне кажется, рак вернулся», — цитирует «7Дней.ru» подписчиков.

Сама Вайкуле никак не реагировала на мнение фолловеров.

Ранее актер Оскар Кучера призвал лишить певицу Лайму Вайкуле «всех возможных дивидендов» в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 33-летняя дочь Любови Успенской поразила изменившейся внешностью после пластики лица.