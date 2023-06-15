Актер Оскар Кучера призвал лишить певицу Лайму Вайкуле «всех возможных дивидендов» в РФ

Год назад Лайма Вайкуле оборвала все связи с нашей страной. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной подобного стали провокационные высказывания певицы. Не так давно знаменитость заявила, что нужно снести памятники Пушкину. Узнав об этом, Оскар Кучера не смог промолчать.

Актер в грубой форме прокомментировал слова Вайкуле и указал на ее проблемы с алкоголем. Также мужчина призвал всех лишить артистку оставшейся прибыли в России.

«Я считаю, что нужно ее лишить всех возможных дивидендов из "Российского авторского общества"» — цитирует Газета.Ru высказывание Оскара.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что стала реже общаться с Софией Ротару из-за ее семьи. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что молодую жену продюсера Александра Цекало осудили за лишний вес. Увидев новый снимок Дарины Эрвин, публика заявила: «Запустила себя».