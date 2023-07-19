Раиса Рязанова рассказала, какой гонорар получила за роль в фильме «Москва слезам не верит»

Легендарная актриса Раиса Рязанова призналась, что получила за роль в культовом фильме «Москва слезам не верит» всего 99 рублей. Звезда рассказала, на что потратила гонорар. Об этом сообщает aif.ru.

Народная артистка РФ побывала на кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ», где пообщалась с журналистами. Они расспросили знаменитость о съемках в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Роль Антонины принесла Рязановой огромную популярность. А сама мелодрама получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственную премию СССР.

По словам Раисы Ивановны, у нее было шесть съемочных дней, за каждый из которых она получила небольшую сумму.

«По 16 рублей 50 копеек за смену», – рассказала звезда.

В то время актриса не задавалась вопросом, куда потратить эти деньги. Она отметила, что у нее не было мыслей купить стол или «шмотку какую-нибудь». Женщина решила разумно распорядиться гонораром.

«У меня был самый настоящий простой. И не было понятно, когда случится следующая работа в кино и будет ли она вообще», – поделилась звезда.

Раиса Ивановна ответила, что «растянула» всю сумму, которую получила от участия в легендарном фильме.

Ранее Рязанова призналась, что ей не хватает пенсии в размере 18 тысяч рублей. По словам 78-летней женщины, она до сих пор вынуждена работать.