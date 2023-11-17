Раиса Максимова переписала квартиру в центре Москвы на семилетнего внука, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Квартирный спор в семье Раисы Максимовой длится уже несколько недель. После того, как 94-летняя артистка легла в больницу, за ней начала ухаживать невестка. Гражданская жена младшего сына Максимовой регулярно приходила в больницу и привозила гостинцы.

Другие родственники актрисы заподозрили женщину в неладном - все дело в том, что до госпитализации она не проявляла никакого интереса к пожилой звезде. При этом некоторые считают, что она претендует на квартиру Максимовой в центре Москвы.

Как стало известно журналистам, единственным наследником жилплощади на Тверской теперь является внук Максимовой, семилетний мальчик Дима. Именно на него артистка переписала свою долю. Ранее еще одна часть квартиры, принадлежащая младшему сыну Максимовой, после его смерти также отошла Дмитрию.

Ранее мы писали о том, что 94-летней актрисе Раисе Максимовой сделали переливание крови.