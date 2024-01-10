Раймонд Паулс впервые рассказал о романе с Аллой Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс впервые не стал отрицать роман с певицей Аллой Пугачевой, с которой работал много лет назад. На протяжении долгого времени ходили слухи, что музыканта и вокалистку связывали не только дружеские чувства, но они все всегда отрицали.

87-летний Паулс в интервью aif.ru признался, что действительно был близок с Примадонной. Однако, по его словам, все это было настолько давно, что даже не найдется доказательств. Раймонд не стал официально подтверждать то, что они с Пугачевой любили друг друга, но и не дал опровержений.

«Даже если бы было, то все уже давно забылось. К тому же все равно никаких фактов, подтверждающих это, нет», - отметил музыкант.

К слову, на откровения об отношениях с Аллой Борисовной Паулс решился только после смерти жены. Лана Паула скончалась в 2023 году. Вместе супруги прожили 61 год. Их союз не смогли разрушить ни слава композитора, ни многочисленные слухи о его романах.

Ранее Раймонд Паулс рассказал о поведении Аллы Пугачевой в нетрезвом состоянии.