Раймонд Паулс рассказал, как Алла Пугачева подлизывалась после ссор
Раймонд Паулс нашел важным рассказать, как Пугачева подлизывалась после ссор.
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Композитор Раймонд Паулс рассказал, как певица Алла Пугачева «подлизывалась» после ссор. К артистке приходило осознание вины, и она начинала общаться «по-хорошему».
Подробностями Паулс поделился с изданием aif.ru.
87-летний пианист нашел важным сообщить, что Примадонне «становилось стыдно» после конфликтных ситуаций. По признанию композитора, в эти моменты «она общалась по-хорошему и подлизывалась».
Паулс прощал певице всё: он считает, что Пугачевой не было равных, когда артистка выходила на сцену.
«Я научился принимать Аллу такой, какая она есть», - говорит Паулс сейчас и отмечает, что хорошо относится к исполнительнице.
У Паулса и Пугачевой нередко случались паузы в общении. Однажды это случилось после того, как ей предложили песню «Еще не вечер». Артистке не понравилась композиция – она увидела в словах смысл, будто карьера движется к закату, хотя Пугачева находилась на пике славы. Тогда песню отдали Лайме Вайкуле и не прогадали: каждый концерт эту композицию просили исполнить снова.
В другой раз Пугачева выступала с концертами в Риге и не пригласила Паулса. Сам композитор не стал покупать билет на мероприятие.
Ранее Паулс не нашел нужным отрицать роман с Пугачевой.