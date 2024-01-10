Раймонд Паулс рассказал, как Алла Пугачева подлизывалась после ссор

Композитор Раймонд Паулс рассказал, как певица Алла Пугачева «подлизывалась» после ссор. К артистке приходило осознание вины, и она начинала общаться «по-хорошему».

Подробностями Паулс поделился с изданием aif.ru.

87-летний пианист нашел важным сообщить, что Примадонне «становилось стыдно» после конфликтных ситуаций. По признанию композитора, в эти моменты «она общалась по-хорошему и подлизывалась».

Паулс прощал певице всё: он считает, что Пугачевой не было равных, когда артистка выходила на сцену.

«Я научился принимать Аллу такой, какая она есть», - говорит Паулс сейчас и отмечает, что хорошо относится к исполнительнице.

У Паулса и Пугачевой нередко случались паузы в общении. Однажды это случилось после того, как ей предложили песню «Еще не вечер». Артистке не понравилась композиция – она увидела в словах смысл, будто карьера движется к закату, хотя Пугачева находилась на пике славы. Тогда песню отдали Лайме Вайкуле и не прогадали: каждый концерт эту композицию просили исполнить снова.

В другой раз Пугачева выступала с концертами в Риге и не пригласила Паулса. Сам композитор не стал покупать билет на мероприятие.

Ранее Паулс не нашел нужным отрицать роман с Пугачевой.