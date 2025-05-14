«Радуюсь»: Валерий Николаев рассказал об успехах дочери и воспитании сына

Актер Валерий Николаев рассказал, что дочь радует его успехами в театре. Звезда сериала «День рождения Буржуя» дал интервью порталу Газета.Ru.

Наследница знаменитости Дарья Авратинская пошла по стопам родителей и стала актрисой. Звездный отец признался, что не дает дочери советы, но приходит «посмотреть на результат». По его словам, девушка советуется с режиссером, и он считает это правильным.

«Недавно был у нее на премьере «Анны Карениной», где она играет главную роль — очень здорово. До этого был спектакль «Варшавская мелодия» — тоже очень понравилась ее работа. Так что теперь я просто хожу и радуюсь, как у нее все получается», — рассказал Николаев.

Актер также рассказал о воспитании младшего сына Никиты, которого родила его супруга Эльмира. Мужчина пояснил, что они с женой не хотят играть роли строгого и доброго родителя, а действуют вместе.

«Мы с мамой договариваемся: если в чем-то строгие, то вместе, чтобы не было такого, что мама сказала «нет», а он побежал к папе — вдруг тот «провиснет». Мы [с женой] — единый фронт. Так и должно быть», – подчеркнул Валерий.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Климова рассказала о страхах во время беременности. Актриса боялась потерять карьеру и финансовый достаток.