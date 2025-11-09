«Радуюсь, что удалось все восстановить»: Бузова вышла на связь и поделилась хорошей новостью после болезни

Телеведущая Ольга Бузова вернула доступ к аккаунту в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В октябре страницу знаменитости атаковали мошенники и хакеры. После этого на ней появилась фейковая информация, например, что певица якобы усыновила ребенка.

Спустя довольно продолжительное время Бузова добилась, чтобы ей вернули контроль над страницей. По этому радостному случаю блогер опубликовала свое первое видео после восстановления прав. Ольга поинтересовалась у подписчиков, соскучились ли они без нее, и дала понять, что тоже скучала по фанатам.

«Вернула аккаунт! Все свои социальные сети я веду самостоятельно — ВК, Telegram-канал и еще одну сеть, вам известную. Радуюсь, что удалось все восстановить... Мои хорошие, ну что, плохо вам было без меня? Не переживайте, мне тоже. Я очень скучала» — сообщила артистка.

Ранее в команде Бузовой рассказали, что она заболела из-за взлома аккаунта. У знаменитости появились сыпь и зуд.

