В команде Ольги Бузовой сообщили, что певица покрылась сыпью и жаловалась на зуд

В команде певицы Ольги Бузовой сообщили о ее состоянии и рассказали, что артистка покрылась сыпью и жаловалась на зуд. Исполнительница много плачет после взлома аккаунта в соцсетях.

Подробности узнал Telegram-канал Свита Короля.

«Вчера ребята бегали и искали в местных аптеках средства от молочницы и антигистаминные. Оля была вся в какой-то сыпи, жаловалась на сильный зуд», - рассказала девушка из команды Бузовой.

Она отметила, что Ольга слишком много плачет сейчас.

«Это уже начинает бесить, ведь работа стоит», - рассказала Свите Короля собеседница.

Ранее певица прилетела в Китай, она пожаловалась на жар и температуру. Бузова переживает, как вернуть аккаунт.

Артистка стала жертвой мошенников вслед за Идой Галич и Оксаной Самойловой. С ее профиля злоумышленники разводят подписчиков на деньги.