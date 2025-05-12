«Очень дорого было»: Лера Кудрявцева рассказала о роскошной свадьбе с хоккеистом Макаровым

Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила о роскошной свадьбе с хоккеистом Игорем Макаровым. По ее словам, торжество вышло очень дорогим, но все расходы спортсмен взял на себя.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» вышла замуж за Макарова в 2013 году. Это была масштабная свадьба, на которой присутствовали около 300 гостей. Лера рассказала, что ничего не запомнила с того дня, так как была в стрессе.

«Я три наряда сменила. Это такое было... Чисто понтануться. Сейчас бы я отметила вдвоем, тихо в ресторанчике... Посидеть спокойно, чтобы никто тебя не трогал. А тогда хотелось "порвать два баяна". Очень дорого было, но тогда муж всё оплатил», - пояснила Кудрявцева в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Лера отметила, что на ее свадьбе выступали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Некоторые, например, Григорий Лепс, Сергей Жуков и Любовь Успенская, согласились спеть бесплатно. Однако телеведущая не забыла, что не все артисты не затребовали гонорар.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что поправилась из-за проблем со здоровьем.