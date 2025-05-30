«Радует не ее актерская реализация»: Боярский высказался об успехах дочки Елизаветы

Актер Михаил Боярский рассказал, как относится к успехам дочки Елизаветы. Его слова приводит «7Дней.ru».

Елизавета Боярская пошла по стопам отца и связала жизнь с актерством. По словам Михаила, ему трудно быть объективным к успехам дочки. Он ориентируется на мнение коллег, которые у него вызывают уважение.

«Бываю на всех ее театральных премьерах, но не могу объективно оценить игру. Родители — плохие критики. Зато, когда Алиса Фрейндлих хвалит работу Лизы или звонит Олег Басилашвили и говорит: «Мишка, видели твою дочку, она потрясающая!», — мне приятно», — рассказал Боярский.

Звездный отец признается, что больше всего его радуют не актерские успехи Елизаветы, а ее семейное счастье. Она замужем за Максимом Матвеевым и воспитывает сыновей Андрея и Григория.

«По-настоящему радует не ее актерская реализация, а то, что у нее отличная семья и дети. Это главный ее успех», — резюмировал Михаил.

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