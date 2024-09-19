«Ради всего святого, забери иск»: тяжелобольной Кушанашвили пригрозил Кате Лель

Тяжелобольной журналист Отар Кушанашвили попросил Катю Лель забрать судебный иск. Мужчина в своем Telegram-канале заявил, что может рассердиться.

Напомним, что исполнительница хита «Мой мармеладный» была недовольна словами в ее адрес от ведущего. По данным SHOT, речь идет о фразах, которые он сказал о бывшей подруге в декабрьском выпуске своей авторской программы: «Катя Лель выжила из ума, она спятила»; «Успех песни «Мой мармеладный» — это случайность, это мем».

Лель была возмущена и подала в суд. Отмечалось, что артистка требует 6,5 млн рублей в качестве моральной компенсации и публичные извинения. 14 октября состоится первое заседание.

Кушанашвили в очередной раз отреагировал на информацию в прессе в соцсетях. Он сделал заявление.

«Катя, ради всего святого, забери иск, не усложняй, а то ведь я могу и рассердиться», — заявил он.

Что касается самого суда, то юрист Сергей Боровинских в беседе с WHOOPEE.ru оценил шансы Кати Лель на успех в этом деле. Он отметил, что для победы женщина должна доказать наличие публичного оскорбления и тот факт, что высказывание Кушанашвили действительно причинило ей моральный вред.

«Хотя суды нередко удовлетворяют требования истцов, суммы компенсаций за моральный вред обычно существенно ниже запрашиваемых. Известны случаи, когда истцам присуждали от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Примером может служить ситуация с Анастасией Волочковой, которая также подавала иски о защите чести и достоинства против ряда программ», — поделился юрист.

Эксперт отметил, что из-за состояния здоровья Отара возможны смягчения наказания, переносы заседаний и общественное давление, которое может повлиять на решение суда.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель рассказала о даре исцеления.