Ради роскошного контента: обвиняемая в неуплате налогов коуч Инна Тлиашинова выдавала арендованный дом за свой

Коуча Инну Тлиашинову обвиняют в неуплате налогов на сумму 431 млн рублей. Блогер показывала подписчикам роскошную жизнь, которая, как выяснилась, была бутафорской. Так, женщина арендовала богато обставленный дом и выдавала его за свой, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тлиашинова арендовала дом в Подмосковье. Сейчас он выставлен на продажу за 450 миллионов рублей. В ходе расследования стало известно, что он ей не принадлежит. Жилплощадь использовалась для съемки роскошного контента, помощью которого потом Инна реализовала свои курсы по типу «как стать успешнее».

Наставницу обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств. За период с 2020 по 2022 год она не доплатила 431 миллион, а сейчас, по информации журналистов SHOT, ее долг составляет 460 млн рублей.

Ранее сообщалось, что коуч Филиппа Киркорова находится в розыске. Следствие ходатайствовало о заочном аресте Тлиашиновой, которая находится за пределами России.