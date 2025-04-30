Коуч Киркорова задолжала почти полмиллиарда налоговой: возбуждено уголовное дело

Коуч Филиппа Киркорова, психолог Инна Тлиашинова задолжала российской налоговой около 500 млн рублей. Против многодетной мамы возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Как пояснили в СК по Московской области, гуру личностного роста и денежного обогащения не платила налоги с 2020 по 2022 год. В итоге скопилась приличная сумма – с учетом штрафа она составила 431 млн рублей. Примечательно, что она использовала ту же схему, что и «королева марафонов» Елена Блиновская, которая сейчас находится в СИЗО.

Бизнес-коуча объявили в розыск. Следствие собирается просить суд арестовать Тлиашинову заочно, поскольку она находится за пределами России.

Также коуч короля поп-эстрады пытается избавиться от огромного дома в Подмосковье. Коттедж площадью 1 600 кв. метров расположен на участке площадью в 200 кв. метров в Солнечногорском районе. В доме есть лифт, детская площадка, баня, теннисный корт. За него Инна собирается получить 450 млн рублей – по всей видимости, на эти деньги она хочет погасить налоги, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, публично разоблачил подругу певца глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.