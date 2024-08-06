Ради пиара: Кушанашвили назвал скандальный концерт Глюкозы в Красноярске постановочным

Журналист Отар Кушанашвили не верит в то, что у певицы у Глюкозы на самом деле возникли проблемы в Красноярске. По его мнению, артистка специально устроила шоу, чтобы привлечь к себе внимание.

Кушанашвили поделился своим видением ситуации на YouTube-канале «Каково?!». Отар заявил, что знает Глюкозу абсолютно другой девушкой. Но, по всей видимости, шоу-бизнес испортил ее, отмечает Отар.

Шоумен считает, что Глюкоза могла последовать примеру певицы Макsим, у которой возникли проблемы с алкоголем, что, в свою очередь, дало ей медийность.

«Это постановочный мюзикл. Я не верю, что та Глюкоза, с которой мы отчаянно и уважительно относились друг к другу, произвела фурор в Красноярске», — заявил Кушанашвили.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов высказался о странном внешнем виде певицы во время выступления в Красноярске. Он дал комментарий сайту «Страсти».