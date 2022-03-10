Ради Насти Ивлеевой и ее возлюбленного закрыли Екатерининский дворец

Настя Ивлеева рассказала о свидании с мужем в закрытом Екатерининском дворце. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Настя Ивлеева вместе с мужем Филиппом Бегаком посетили достопримечательности в Санкт-Петербурге. Сначала они отправились гулять по территории Петергофа — Ивлеева показала каскады из фонтанов и поделилась, что во время прогулки под одним из них супруги промокли.

После этого Бегак с Ивлеевой отправились в Екатерининский дворец, где их ждал сюрприз. В янтарной комнате, закрытой специально под них, играл флейтист.

«Вот такое свидание мы уважаем! Закрытый Екатерининский, Янтарная комната, флейтист и медлячок», — подписала кадры она.