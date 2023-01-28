12:17, 28 января 2023
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Ради Литвиновой: пропавший Познер замечен во Франции
Познер уехал из США ради Литвиновой.
Фото: Starface
Уехавший из России около года назад Владимир Познер был замечен в Париже. Видимо, город он посетил из-за Ренаты Литвиновой.
Дело в том, что в театре Hebertot была премьера спектакля Литвиновой «Кактус». Познер вместе с женой порадовали актрису своим визитом.
Отмечается, что Познер в феврале планирует поехать на Кипр. В Дубае телеведущий появится с авторским шоу о путешествиях. По предварительным данным, стоимость билетов будет начинаться со 150 долларов.
Ранее мы писали, что Познер прервал молчание и выступил с заявлением перед скандальным шоу на Кипре с Ургантом.
Источник фото:Starface
Источник:7 дней
Автор:Галина СьюТеги:
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