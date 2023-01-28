Ради Литвиновой: пропавший Познер замечен во Франции

Уехавший из России около года назад Владимир Познер был замечен в Париже. Видимо, город он посетил из-за Ренаты Литвиновой.

Дело в том, что в театре Hebertot была премьера спектакля Литвиновой «Кактус». Познер вместе с женой порадовали актрису своим визитом.

Отмечается, что Познер в феврале планирует поехать на Кипр. В Дубае телеведущий появится с авторским шоу о путешествиях. По предварительным данным, стоимость билетов будет начинаться со 150 долларов.

Ранее мы писали, что Познер прервал молчание и выступил с заявлением перед скандальным шоу на Кипре с Ургантом.