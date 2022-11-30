Ради дряхлого Кончаловского Высоцкая превратилась в секс-львицу

Молодая супруга известного режиссера Андрея Кончаловского часто общается с подписчиками в соцсетях и делится фотографиями из своей жизни. Несмотря на то, что супруги женаты уже 25 лет, страсть в их отношениях не утихает. Об этом свидетельствуют снимки, которые опубликовала Юлия Высоцкая.

Артистка показала их с мужем любовное ложе. Поклонники обратили внимание на смятую постель, которая буквально кричит о том, что на ней было прошлой ночью. Многие решили, что Высоцкая просто секс-львица! Сама она тоже не против пококетничать с публикой.

«Очень нам нравится», — подписала пикантные кадры звезда.