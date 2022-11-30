Ради дряхлого Кончаловского Высоцкая превратилась в секс-львицу
Молодая супруга известного режиссера Андрея Кончаловского часто общается с подписчиками в соцсетях и делится фотографиями из своей жизни. Несмотря на то, что супруги женаты уже 25 лет, страсть в их отношениях не утихает. Об этом свидетельствуют снимки, которые опубликовала Юлия Высоцкая.
Артистка показала их с мужем любовное ложе. Поклонники обратили внимание на смятую постель, которая буквально кричит о том, что на ней было прошлой ночью. Многие решили, что Высоцкая просто секс-львица! Сама она тоже не против пококетничать с публикой.
«Очень нам нравится», — подписала пикантные кадры звезда.
Фото: Соцсети Юлии Высоцкой
Пользователи Сети также оценили романтичную обстановку и чудесный вид из окна. Они уверены, что Андрею и Юлии очень хорошо вместе. Как можно заметить по кадру, пара любит игрушки. Но не интимные, а просто плюшевые, которые украшают комнату. На фото можно заметить на кровати плюшевого котика.
«Мы, как бы это странно ни звучало, мы родные люди и поняли это рано, когда встретились. Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться, но мы близкие. Это какая-то близкая связь», — делилась актриса в беседе с Дмитрием Быковым.
Ранее мы писали, как сраженная болезнью Высоцкая поскандалила со зрителями своей передачи.