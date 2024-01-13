«Не верьте прессе»: солист «На-На» рассказал, куда пропала звезда 90-х Марина Хлебникова

В 2021 году певица Марина Хлебникова пережила пожар. Однако через некоторое время артистка все же вернулась на сцену. Об этом сообщает Пятый канал.

Звезда 90-х потратила полгода на восстановление: от несчастного случая пострадала не только сама Хлебникова, но и ее квартира.

Спустя время артистка продолжила радовать фанатов своим творчеством. Только вот к началу 2024 года исполнительница снова пропала со сцены.

Солист группы «На-На» Владимир Левкин раскрыл, что произошло с певицей. Оказывается, знаменитость решила заняться своим здоровьем. Однако это не мешает ей ездить на гастроли.

«Марина себя прекрасно чувствует. У нее было много концертов на все мероприятия. Она прекрасный человечек. Не верьте тому, что пишут в прессе», – заявил Левкин.

После пожара Марина Хлебникова перенесла несколько пластических операций. Артистке пришлось потратить на услуги хирурга сотни тысяч рублей.

Ранее мы писали, что экс-жена Ромы Жукова погасила долги за ЖКХ.