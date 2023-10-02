Ради детей: Мария Кожевникова просит друзей, летающих за границу, привозить ей необычные сувениры

Когда друзья Марии Кожевниковой улетают за границу, в качестве сувениров они привозят актрисе не магнитики, а лекарства. Об этом девушка рассказала в своем микроблоге.

Как утверждает звезда «Универа», большинство медицинских препаратов для детей, которые производят в России, гораздо хуже оригинальных.

«Я, будучи уже опытной мамой и перепробовав многое, могу сказать, что некоторые наши препараты-аналоги работают хуже. Не все, конечно, но многие», – поделилась Мария Кожевникова.

Недавно у актрисы родился четвертый сын. При этом знаменитость призналась, что они с мужем ни в коем случае не разочарованы появлению очередного мальчика в семье, а, напротив, только рады новой душе в доме.

Напомним, помимо новорожденного малыша, у супружеской пары уже есть десятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий.

Ранее мы писали, что звездный пластический хирург Тимур Хайдаров заплатил директору Любови Успенской два миллиона рублей за молчание.