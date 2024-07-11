«Ради Бога, не делай этого»: как Алсу пыталась остановить Решетову

Психолог Вероника Степанова прокомментировала поздравление певицы Алсу в адрес сына модели Анастасии Решетовой в 2021 году. Она считает, что артистка чувствовала соперницу и пыталась таким образом остановить.

По мнению психолога, любая женщина чувствует соперницу – это происходит сознательно или бессознательно.

«В данном случае, комментарий Алсу был очевидной взяткой «Настя держи комплимент, давай дружить, и ради Бога, не делай этого», - написала Степанова в своем Telegram-канале.

Психолог отметила: большинству людей сложнее «переступить черту» против человека, с которым он дружит.

При этом Степанова отметила: Алсу решила судить Решетову «по себе», заявляя, что так бы не поступила. Однако певица «росла в тепличных условиях и совершенно не знает людей», заметила эксперт.

Ранее мы писали о том, какой комментарий оставила Алсу в адрес ребенка Решетовой и что ответила модель.