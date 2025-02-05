Опубликовано 05 февраля 2025, 16:201 мин.
«Рада пюрешке»: Вера Брежнева отметила 43-летие в ресторане в Париже
Певица Вера Брежнева отметила 43-летие в Париже.
© Starface.ru
Певица Вера Брежнева отметила 43-летие в Париже. Артистка отправилась в ресторан. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.
Брежнева отпраздновала день рождения 3 февраля. Певица появилась во французском ресторане в черном платье с вырезом в виде сердца на груди. Волосы певицы были забраны в пучок.
Под фотографиями бывшая жена продюсера Константина Меладзе написала, что влюблена.
По случаю праздника артистке принесли десерт со свечой. «Как она рада пюрешке», «Первый раз десерт видит?», - писали интернет-пользователи.
Ранее певица посетила Неделю моды в Париже. Брежнева появилась в зеленом платье с открытой спиной и с распущенными волосами. Подписчики исполнительницы заявили, что она «шикарная».
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева