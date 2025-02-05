«Рада пюрешке»: Вера Брежнева отметила 43-летие в ресторане в Париже

Певица Вера Брежнева отметила 43-летие в Париже. Артистка отправилась в ресторан. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.

Брежнева отпраздновала день рождения 3 февраля. Певица появилась во французском ресторане в черном платье с вырезом в виде сердца на груди. Волосы певицы были забраны в пучок.

Под фотографиями бывшая жена продюсера Константина Меладзе написала, что влюблена.

По случаю праздника артистке принесли десерт со свечой. «Как она рада пюрешке», «Первый раз десерт видит?», - писали интернет-пользователи.

Ранее певица посетила Неделю моды в Париже. Брежнева появилась в зеленом платье с открытой спиной и с распущенными волосами. Подписчики исполнительницы заявили, что она «шикарная».