«Рада»: певица Вера Брежнева сделала себе идеальный подарок

Певица Вера Брежнева сообщила в соцсетях, что сделала себе подарок. Как оказалось, это не что-то материальное – артистка отправилась на выходные к подруге.

«Сделала себе подарок – поехала к подруге на выходные. Они получились идеальными», - написала артистка.

Брежнева показала радующегося ее приезду пса. Певица отметила: «Причем мне была рада не только подруга».

После встречи артистка отправилась на музыкальный фестиваль. «Как же я соскучилась по этой атмосфере», - заявила исполнительница.

21 июня появилась информация, что Брежневой аннулировали вид на жительство в России. Документ подтверждал право певицы находиться здесь временно или постоянно, но теперь он недействителен. Российского гражданства у Брежневой, а также ее мужа продюсера Константина Меладзе никогда не было. Аннулирование вида на жительство повлекло за собой закрытие бизнеса.