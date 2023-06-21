«Приехать не сможет»: Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России

У певицы Веры Брежневой аннулирован вид на жительство в России. Это означает, что шансов вернуться сюда у артистки больше нет.

Как выяснил сайт kp.ru, документ, который подтверждал право временно или постоянно проживать в России, больше недействителен. При этом исполнительница никогда не имела российского паспорта – у нее, впрочем, как и у мужа Константина Меладзе, есть лишь гражданство Украины.

Звездный адвокат Андрей Алешкин предположил, что Брежневу «лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась». Он рассказал, что за аннулированием ВНЖ последовало закрытие ИП, ведь именно этот документ дает право иностранцам заниматься предпринимательской деятельностью в России. Действительно, ИП Киперман (по документам, певица носит фамилию бывшего мужа) ликвидирован.

«В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет», - заключил адвокат.

Недавно певица Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Брежневой. Стало известно, что артистка находится в Риге. Она планирует выступать на фестивале, который Вайкуле организует в конце июля.