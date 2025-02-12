«Рада, но не от всей души»: Лера Кудрявцева рассекретила нового члена жюри на шоу «Суперстар!»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассекретила нового члена жюри в шоу «Суперстар!». Оказалось, что на смену Ирине Салтыковой пришла Катя Лель.

Компанию Кудрявцевой по-прежнему составляют Сергей Соседов и Стас Пьеха. При этом последнего периодически будет заменять Кирилл Туриченко.

«Я вам представляю заслуженную артистку России. Катя Лель!» — иронично поприветствовала коллегу Кудрявцева.

В ответ певица поинтересовалась, рада ли телеведущая ее появлению в кресле жюри.

«Рада, конечно, но не от всей души», — ответила Кудрявцева и рассмеялась.

В 2022 году на съемках «Суперстар!» между Лель и Кудрявцевой произошел конфликт. Лера раскритиковала выступление Кати, после чего артистка обиделась.

На съемках очередного выпуска 53-летняя Лера предстала в черном наряде с белым отложным воротником, а также с ретро-укладкой в стиле героинь советских фильмов. Свой образ Кудрявцева продемонстрировала в личном блоге.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что не появится в новом сезоне шоу «Суперстар!» на НТВ из-за дня рождения мамы, которой исполнилось 82 года. По словам исполнительницы хита «На Титанике», торжество пришлось на начало съемочного процесса, поэтому пришлось отказаться от участия. Ее место заняла певица Наташа Королева.