НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 февраля 2025, 10:45
1 мин.

«Рада, но не от всей души»: Лера Кудрявцева рассекретила нового члена жюри на шоу «Суперстар!»

Лера Кудрявцева рассказала, что Салтыкову в шоу «Суперстар!» сменила Катя Лель.
«Рада, но не от всей души»: Лера Кудрявцева рассекретила нового члена жюри на шоу «Суперстар!»

© Starface.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева рассекретила нового члена жюри в шоу «Суперстар!». Оказалось, что на смену Ирине Салтыковой пришла Катя Лель.

Компанию Кудрявцевой по-прежнему составляют Сергей Соседов и Стас Пьеха. При этом последнего периодически будет заменять Кирилл Туриченко.

«Я вам представляю заслуженную артистку России. Катя Лель!» — иронично поприветствовала коллегу Кудрявцева.

В ответ певица поинтересовалась, рада ли телеведущая ее появлению в кресле жюри.

«Рада, конечно, но не от всей души», — ответила Кудрявцева и рассмеялась.

В 2022 году на съемках «Суперстар!» между Лель и Кудрявцевой произошел конфликт. Лера раскритиковала выступление Кати, после чего артистка обиделась.

На съемках очередного выпуска 53-летняя Лера предстала в черном наряде с белым отложным воротником, а также с ретро-укладкой в стиле героинь советских фильмов. Свой образ Кудрявцева продемонстрировала в личном блоге.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что не появится в новом сезоне шоу «Суперстар!» на НТВ из-за дня рождения мамы, которой исполнилось 82 года. По словам исполнительницы хита «На Титанике», торжество пришлось на начало съемочного процесса, поэтому пришлось отказаться от участия. Ее место заняла певица Наташа Королева.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Лера Кудрявцева
новости шоу-бизнеса
Катя Лель