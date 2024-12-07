«Рад знакомству, будущий женишок»: Филипп Киркоров принял букет для дочери от ее поклонника

Певец Филипп Киркоров посетил «Песню года» в Москве. На мероприятии исполнитель встретил поклонника 13-летней дочери Аллы-Виктории. Он принял от юноши букет, который тот попросил передать девочке.

Поклонник выбрал для Аллы-Виктории ее любимые цветы — лизиантусы. Киркоров принял подарок и заявил на камеру, что получил его от будущего «женишка». После он немного побеседовал с юношей и узнал, что он ровесник дочери.

«Вы одногодки. Прекрасно, вас надо познакомить. Рад знакомству, будущий женишок», — передает словам Киркорова Telegram-канал Звездач.

Также певец рассказал, как завоевать сердце его дочери. Для этого, по словам Киркорова, надо подарить девочке лизиантусы и понравиться ему.

Ранее на «Песня года» с журналистами пообщалась телеведущая Лера Кудрявцева. Она заявила, что расправится с теми, кто снимет ее с плохого ракурса.