Рад был увидеть жену: Алексей Блиновский заявил, что его отпустили из воинской части на один день

Алексей Блиновский посетил судебное заседание с участием жены Елены. Супруга королевы марафонов отпустили из военной части на один день, чтобы он уладил свои дела, передает Telegram-канал Mash.

На заседании Блиновский признался, что это он придумал схему дробления бизнеса ради уменьшения суммы отчислений ФНС. По словам главы семейства, он занимался внутренними делами, а Елена работала на публику. Блогер на суде признала вину в неуплате налогов.

Перед концом заседания Блиновский обратился к судье и сказал, что покинул воинскую часть, где сейчас несет службу, всего лишь на день. После слушания Алексей планировал вернуться на фронт. На вопросы журналистов бизнесмен отвечать не стал, он лишь заявил, чтобы был рад повидать супругу.

Ранее сообщалось, что мать Елены Блиновской впервые появилась в суде. Она о чем-то тихо переговаривалась с дочерью.