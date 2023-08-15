Рацион молодой мамы: певица Юлия Ковальчук показала, как выглядит спокойный и питательный завтрак

Новость о пополнении в семье экс-участницы группы «Блестящие» Юлии Ковальчук стала для многих неожиданностью. Певица не афишировала важное в своей жизни событие, однако поделилась тем, как проходит восстановление после уже второй беременности. Речь идет об утреннем рационе звезды, пишет «Вокруг ТВ».

В семье Ковальчук и Алексея Чумакова уже был один ребенок — пара воспитывает пятилетнюю дочь. При этом о жизни девочки почти ничего неизвестно. Родители не посвящают поклонников и СМИ в детали ее взросления.

После второй беременности, от которой певица разрешилась в начале июля, она набрала 14,5 килограмма. Спустя всего месяц звезде почти удалось наверстать форму: за этот промежуток времени она сбросила 10 килограммов. Сейчас Ковальчук продолжает восстанавливаться. При этом она вернулась в рабочий режим, что несомненно привнесло еще больше активности в будни известной мамы.

Несмотря на непрекращающийся поток дел, певица находит время для самого важного приема пищи — завтрака. За ним она не только получает питательные вещества, но и возможность восстановить душевные силы. Так, на одной из последних фотографий Ковальчук в социальных сетях можно увидеть утренний стол звезды. На нем лежат овощи, ягоды, яйца и молочная продукция. Кроме того, артистка не отказывает себе в сладком. Опубликованный снимок она подписала: «доброе спокойное утро» (орфография и пунктуация автора оставлены без изменений — Прим. ред.).

Ранее певица поделилась тем, как протекала ее беременность на седьмом месяце. По словам Ковальчук, у нее воспалился седалищный нерв — из-за сильной боль та не могла пошевелиться.