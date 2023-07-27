«Это невозможно»: Юлия Ковальчук испытала страшную боль на седьмом месяце беременности

Певица Юлия Ковальчук поделилась подробностями второй беременности и рассказала, что на 7 месяце у нее воспалился седалищный нерв. Артистка чувствовала сильную боль и не могла пошевелиться.

Подробности состояния певица описала на своей странице в соцсетях.

«У меня воспалился седалищный нерв! Это ад, скажу я вам, невозможно повернуться и пошевелиться», - написала Ковальчук.

Исполнительницу предупредили, что это может продлиться до самых родов. Но она не стала ждать и приступила к специальной зарядке и растяжке.

«Через две недели все пришло в норму», - сообщила Ковальчук.

При второй беременности Ковальчук старалась не пить после 19 часов, а из «особых пристрастий» вспоминает бутерброд с маслом и сыром.

Певица родила вторую дочь естественным путем и призвала девушек при отсутствии показаний рожать самостоятельно.

«Это непростой, но пожалуй, самый яркий момент, который вы будете помнить всю жизнь!» - считает знаменитость.

Ранее Ковальчук ответила на вопрос, почему при второй беременности не было видно живота.