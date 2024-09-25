«Работы у Кристины нет»: почему Орбакайте продает свои элитные квартиры в Москве

Актриса и бизнес-леди Алена Кравец заявила, что певица Кристина Орбакайте пытается избавиться от элитной недвижимости в Москве из-за отсутствия возможности зарабатывать в России и дружбы с иноагентами.

«Все дело в том, что будущего в России она не видит. У Кристины Орбакайте больше нет нужды иметь в Москве недвижимость. Она недавно попрощалась с российским зрителем, сказав, что новая встреча будет в "лучшей жизни". А концерты - это её работа, её хлеб, заработок. Все стараются найти жилье ближе к дому», - сказала Кравец в беседе с aif.ru.

Она напомнила, что в последние годы Орбакайте постоянно проживает на территории США вместе с мужем и дочерью. Туда же перебрался и ее старший сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Кравиц также отметила, что Орбакайте связана дружбой с иноагентами и никогда не отзывалась в поддержку России.

«Кристине теперь нужна недвижимость в Америке, где бизнес у ее мужа и где учатся ее дети. Или в Израиле, где почти три года живет мама», - пояснила бизнес-леди.

Кроме того, Кравец добавила, что недвижимость – это еще и расходы на коммуналку и налоги. При этом у Кристины, по ее словам, давно нет работы и прежних заработков.

«Работы у Кристины нет. Вот и решила она продать имущество», - заключила Кравец.

Ранее сообщалось, что Орбакайте решила избавиться от недвижимости в России на общую сумму более 400 миллионов рублей. После переезда в США дочь Аллы Пугачевой больше не нуждается в двух квартирах в элитном жилом комплекте «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице.