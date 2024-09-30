«Работы нет»: Прилепин возмутился, что Манучарова и Железняк не снимают в кино

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в разговоре с Вячеславом Манучаровым возмутился отсутствием ролей у артистов-патриотов. Беседа знаменитостей опубликована на канале «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» в Rutube.

Прилепин задал вопрос ведущему, почему тот до 2021 года играл в шести фильмах в год, а после начала СВО не снимается ни в одном проекте. Причиной такого стечения обстоятельств Манучаров назвал свой патриотизм.

Общественный деятель также вспомнил случай, актер-патриот не смог найти работу в кино и театре после 2022 года.

«Актер Паша Устинов ушел добровольцем на службу, получил ранение, вернулся обратно, а у него работы нет, никакой. До этого он худо-бедно снимался, но играл в театре. Сейчас, по-моему, не служит ни в каком театре и нигде не снимается. Мне скажут: „Ну это же не Янковский!“ А у вас что, одни „янковские“ играют в этих ста проектах? <…> Почему же у вас для Манучарова и Устинова не нашлось ролей, а для остальных 998 нашлись?», — поделился писатель.

Манучаров, в свою очередь, вспомнил о звезде «Сватов» Олесе Железняк. Актрису-патриотку утвердили на главную роль в картину, однако из-за нежелания другого актера сниматься с ней Железняк в итоге убрали из проекта.

«И убрали ее, а не его», — возмутился Вячеслав.

Ранее мы писали, что Манучаров отказался приглашать на интервью Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и Смольянинова** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).