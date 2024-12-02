Работают вместе: Павел Табаков представил публике новую возлюбленную

Актер и наследник звездной фамилии Павел Табаков появился на публике с новой возлюбленной. 29-летний артист держал за руку продюсера Ксению Ермоленко. Об этом сообщает Леди Mail.

Сын режиссера Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной перестал скрывать личную жизнь. Он посетил светское мероприятие со своей избранницей, которую держал за руку. Пара пришла на премьеру нового клипа певца Филиппа Киркорова.

Молодые люди прошлись мимо фотографов, не привлекая к себе внимание, и скрылись в зрительном зале. Но журналистам удалось сделать снимок Павла и Ксении уже в креслах. Актер положил руку на колено возлюбленной, а она отвела взгляд.

Отмечается, что Ксения не является публичной личностью, поэтому информации о ней мало. Известно только то, что она работает вместе с Табаковым, отвечая за его общение с прессой и PR. Они не в первый раз выходят вместе в свет, но сейчас не скрывают чувств.

Напомним, что в прошлом у Павла были отношения с актрисой Софьей Синицыной, которая родила ему дочь Мию. Девушка рассказывала, что сама объявила звезде о расставании.

Ранее мы писали о том, что Софья Синицына снялась в прозрачном кардигане. Она часто делится смелыми снимками и признается, что готова ходить на свидания с мужчинами, но выдвинула определенные критерии.