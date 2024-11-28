Бросившая Табакова звезда сериала «Чистые» снялась в прозрачном кардигане

«Подготовили к предновогоднему дедлайну», — написала звезда.

Поклонники пишут актрисе в соцсетях комплименты и удивляются, как ей удается сохранять стройную фигуру. Напомним, что у знаменитости есть дочь Миа, которую она родила от Павла Табакова. Девушка рассказывала, что дала наследнице имя в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом.

Несмотря на разрыв, артист обеспечивает дочь, а Синицына не препятствует их общению. Особенно часто девочка появляется в соцсетях матери Павла – Марины Зудиной. Софья же занята своей карьерой.

Ранее мы писали о том, что продюсер Яна Рудковская похвасталась стройными ногами в бархатном мини-платье. К своему образу она подобрала блестящую обувь на каблуке.