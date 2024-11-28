Бросившая Табакова звезда сериала «Чистые» снялась в прозрачном кардигане
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Актриса Софья Синицына снялась в прозрачном кардигане и опубликовала снимок в соцсетях. Звезда сериала «Чистые» позировала в примерочной, хвастаясь фигурой перед подписчиками.
Бывшая возлюбленная актера Павла Табакова, родившая ему дочь, регулярно радует поклонников своими фотографиями в разных нарядах. Иногда они бывают слишком открытые, но это не смущает девушку. На недавней примерке она снова сделала выбор в пользу смелого сочетания – прозрачного кардигана на маленьких пуговицах и шелковой юбки.
«Подготовили к предновогоднему дедлайну», — написала звезда.
Поклонники пишут актрисе в соцсетях комплименты и удивляются, как ей удается сохранять стройную фигуру. Напомним, что у знаменитости есть дочь Миа, которую она родила от Павла Табакова. Девушка рассказывала, что дала наследнице имя в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом.
Несмотря на разрыв, артист обеспечивает дочь, а Синицына не препятствует их общению. Особенно часто девочка появляется в соцсетях матери Павла – Марины Зудиной. Софья же занята своей карьерой.
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